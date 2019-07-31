Трем кубанским предприятиям предоставили льготные займы на 28 млн рублей

Фонд развития промышленности Краснодарского края (ФРП) предоставил льготные займы на общую сумму 28 млн руб. трем кубанским предприятиям. Как сообщили в ведомстве, 23 млн руб. получили два предприятия – «ПКП Вега» и «Сити», производящие матрасы и интерьерные кровати. Они приобрели на заемные средства новое оборудование. Таким образом, объемы производства «ПКП Вега» увеличились на 44%, а «Сити» – на 56%.

Кроме того, мебельной фабрике из Армавира «АМК-Троя» краевой ФРП предоставил льготный заем в объеме 5 млн руб. Предприятие приобрело аспирационное оборудование, улучшив условия труда работников. Предприятие реализовало инвестпроект «Модернизация технологического оборудования на участке по производству мебельных комплектующих» общей стоимостью 10 млн руб. Согласно прогнозам, фабрика покажет ежегодный прирост объемов производства свыше 4%

Льготные займы все три предприятия получили по программе «Проекты развития». Краевой ФРП предоставляет промышленным предприятиям займы по ставкам от 1% до 6% годовых сроком от 3 до 7 лет в объеме от 3 до 100 млн руб.

Василий Хитрых