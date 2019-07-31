Levi`s и «Пикник “Афиши”» соберут мусор

Легендарный летний оупенэйр «Пикник “Афиши”» с его фудкортом, маркетом и сценами в этом году посетят в общей сложности 60 тыс. человек. Чтобы минимизировать последствия такого большого скопления людей, команда фестиваля и бренд Levi`s решили объединить свои усилия в программу по раздельному сбору мусора: все отходы будут сортироваться на перерабатываемые и неперерабатываемые. Экопроект подобного масштаба будет впервые реализован за всю историю проведения «Пикника “Афиши”».

Правильно сортировать отходы по бакам помогут волонтеры в специальных футболках. После окончания фестиваля все собранные отходы будут повторно отсортированы, распределены по фракциям, и далее вторичное сырье будет отправлено на переработку.

В зоне Levi`s каждый гость сможет стать частью upcycling-программы бренда. Здесь портные смогут перешить старые вещи бренда, а гости, сдавшие вещи из денима, получат скидку на следующую покупку. Собранная одежда также будет подвергнута сортировке. Пригодная отправится в фонды нуждающимся, а непригодная — на вторичную переработку. Акция призвана уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду, поставив значимость состояния планеты выше краткосрочной выгоды.

«Пикник “Афиши”» пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское».