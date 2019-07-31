По улице Гимназической возле администрации Кубани до октября закроют одну полосу движения

С 31 июля специалисты ООО «Краснодар Водоканал» приступили к модернизации сетей канализации под улицей Гимназической возле здания администрации Краснодарского края. Сообщается, что ориентировочно до октября будет закрыта одна из полос движения на участке от улицы Рашпилевской до улицы Красной.

В планах заменить изношенные сети канализации на новые и восстановить смотровые колодцы. Работы будут проводиться без отключения абонентов от услуг водоотведения.

Специалисты заменят 390 метров трубопровода. Старые керамические сети, которые принимают стоки четырех жилых кварталов центральной части города, заменят на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Василий Хитрых