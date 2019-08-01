У Ан-24 проверят тормоза

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета, которая занимается расследованием причин катастрофы Ан-24 авиакомпании «Ангара», сгоревшего 27 июня в Бурятии, рекомендовала проверить работоспособность тормозных систем у лайнеров Ан-24 и Ан-26 и дополнительно обучить летчиков посадке с одним двигателем. Вчера МАК опубликовал промежуточный отчет о результатах расследования. Комиссия установила, что самолет вел пилот-инспектор, которому предстояло принять экзамен у второго пилота. Командир воздушного судна перед полетом почувствовал себя плохо и не полетел. Напомним, авиакатастрофа произошла в аэропорту Нижнеангарска. На подлете к нему экипаж сообщил об отказе левого двигателя. При посадке самолет выехал за пределы «взлетки», врезался в здание и загорелся. Погибли пилот-инспектор, выполнявший функции командира корабля, и бортмеханик. 43 пассажирам и еще двум членам экипажа удалось спастись.

Вчера Межгосударственный авиакомитет опубликовал на своем сайте промежуточный отчет о расследовании авиакатастрофы принадлежащего авиакомпании «Ангара» Ан-24, который после посадки сгорел в аэропорту поселка Нижнеангарск в Бурятии. Лайнер летел из Улан-Удэ и затем должен был отправиться в Иркутск. На борту самолета находились 43 пассажира и экипаж из четырех человек. На подлете к Нижнеангарску экипаж доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал «бедствие». При аварийной посадке машина выехала за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалась в здание и загорелась. Люди спешно выпрыгивали из самолета. Очевидцы рассказывали, что аварийный выход в хвостовой части открыла стюардесса Еле-на Лапуцкая, она помогала пассажирам эвакуироваться. Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов воздушное судно покинули последними. Владимир Коломин, выполнявший функции командира корабля, и бортмеханик Олег Барданов погибли. Девять человек были госпитализированы. В результате катастрофы самолет сгорел почти полностью, от него остался один хвост. Борт эксплуатировался с 1978 года: до 1991 года использовался в качестве летной лаборатории, а после уже был переоборудован в пассажирский лайнер.

Комиссия авиакомитета установила, что в состав экипажа был включен пилот-инспектор, которому предстояло произвести оценку работы второго пилота перед его назначением командиром воздушного судна. Накануне вылета КВС почувствовал себя плохо, о чем доложил в авиакомпанию. Было принято решение заменить его на пилота-инспектора. Вылет рейса из Улан-Удэ должен был состояться 26 июня, но его отложили из-за погодных условий. В отчете МАК говорится, что при посадке самолета в аэропорту Нижнеангарска пилотирование осуществлял пилот-инспектор. «После прохода рубежа 64 км с Нижнеангарском произошло колебание и уменьшение давления масла по ИКМ левого двигателя. Это было замечено бортмехаником и сфотографировано им на телефон. Далее произошло автоматическое флюгирование левого двигателя. КВС отключил автопилот»,— дал объяснения в ходе расследования второй пилот. После соприкосновения с землей самолет стал уклоняться вправо, сошел с полосы, проехал по грунтовке, пробил забор ограждения аэродрома и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Пассажиров через багажную дверь эвакуировала стюардесса. Второй пилот пытался спасти командира корабля и бортмеханика, которые оказались зажатыми в горящей кабине и не подавали признаков жизни. Сам он покинул самолет через аварийный люк.

В отчете отмечается, что отказавший в полете левый двигатель будет передан на исследование в ФАУ «Авиационный регистр РФ» на базе АО «Арамильский АРЗ». Там же будет исследована и тормозная система самолета. В качестве оперативных рекомендаций МАК указал на проведение разовой проверки технического состояния и работоспособности тормозных систем на самолетах Ан-24 и Ан-26. Также комитет порекомендовал летным составам дополнительно изучить посадку с одним отказавшим двигателем и работу тормозов основной и аварийной систем.

В промежуточном отчете говорится, что представленная в нем информация является предварительной и может быть уточнена или дополнена. Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полете и работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. По результатам будет выпущен окончательный отчет.

Екатерина Еременко