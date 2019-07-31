В Орловской области утвердили лимиты по добыче лося, оленя, косули и барсука

В Орловской области утвержден лимит и установлены квоты добычи охотничьих ресурсов на год, начиная с 1 августа 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Согласно документу, введены ограничения по количеству лосей, благородных оленей, европейских косуль и барсуков, которые могут стать добычей охотника.

В регионе в ближайший год можно будет добыть 68 лосей из 1,387 тыс. (66 из них должны быть старше года и два — в возрасте до года), 18 особей благородного оленя возрастом старше года (всего в регионе 441), 667 косуль (из них 500 старше года, всего 7,232 тыс.) и 45 барсуков из 532 обитающих в регионе особей.

Для каждого охотхозяйства лимиты индивидуальны. «Они зависят от численности обитающих там представителей животного мира»,— уточнили в пресс-службе облправительства.

Валерия Розбот