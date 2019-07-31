На пляжах Анапы запретили купание из-за шторма

Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы запретило купание на всех пляжах курорта. Это связано со штормом на море и сильным донным течением, сообщили в мэрии.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в четверг, 1 августа, в регионе местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза, а в отдельных районах – сильный дождь с градом. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный скоростью 5-10 м/с. При грозе порывы ветра достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах +16... +21°, днем – +25... +30°, местами воздух прогреется до +32°.

Василий Хитрых