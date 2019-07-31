01 августа, четверг
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Краснодар отправил служить 872 новобранцев

По итогам весеннего призыва из Краснодара проходить службу в вооруженных силах РФ отправлено 872 новобранца. По словам вице-мэра кубанской столицы Алексея Удовенко, в городе полностью выполнена установленная призывная норма. В 2018 году служить отправились 734 жителя краевого центра, отметил чиновник.

Отмечается, что большая часть призывников будут служить в подразделениях войск Южного военного округа и республики Крым. Среди новобранцев 26 казаков Екатеринодарского районного казачьего общества, которые будут служить в поселке Молькино, Новороссийске, Майкопе, Лабинске и Абхазии.

Всего на заседаниях призывных комиссий было вынесено более 11 тыс. решений о годности к военной службе, призыве на военную службу, предоставлении отсрочек или освобождения от призыва. За 2019 год было вручено более 1,5 тыс. повесток уклоняющимся от призыва молодым людям.

Василий Хитрых


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