В Краснодаре сотрудница банка незаконно следила за счетами экс-супруга

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, ранее занимавшей должность заместителя начальника отдела банка, сообщила прокуратура края. Женщина обвиняется в разглашении банковской тайны: в ходе бракоразводного процесса ее юрист использовал сведения об банковских операциях с участием экс-супруга.

По версии следствия, сотрудница банка, используя свое должностное положение, воспользовалась возможностью специальной банковской программы, к которой у нее имелся доступ, и незаконно сформировала выписки о движении денежных средств по банковским картам клиента своего супруга. Эти сведения она передала своему представителю в бракоразводном процессе, чтобы доказать наличие у супруга имущества, появившегося в браке. Максимальное наказание за разглашение банковской тайны – три года лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар