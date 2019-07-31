«Яндекс.Драйв» будет отсеивать агрессивных водителей

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» запускает систему, анализирующую стиль вождения клиентов. Закрывать доступ к услуге для «агрессивных» водителей будут не сразу — введена цепочка предупреждений и ограничений.

«Сначала у беспокойного гонщика отключается доступ к автомобилям высоких классов — остаются только "На каждый день". Затем немного сокращается количество доступных машин внутри этого фильтра. Потом их становится совсем мало. Тогда у пользователя останется лишь пара моделей и последний шанс реабилитироваться»,— сообщает пресс-служба «Яндекса». На последнем этапе доступ к сервису блокируется полностью.

Система также будет ловить тех, кто передает управление автомобилем третьим лицам. «Передачу руля сложно скрыть, особенно от алгоритма. Он сразу замечает, что пользователь, который всегда ездил одним образом, внезапно поехал иначе»,— отмечается в сообщении. За нарушение договора аренды «Яндекс.Драйв» будет штрафовать, а в редких случаях и блокировать аккаунт.

В апреле «Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены на поездки. Ранее у сервиса был только поминутный тариф.