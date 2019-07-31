Ейск занял первое место среди городов России по оценке качества работы коммунальных служб

Сразу два города Краснодарского края вошли в ТОП-5 городов по качеству работы коммунальных служб. Рейтинг составлен агентством Domofond.ru по результатам опроса среди жителей населенных пунктов. Респондентов просили оценить качество работы системы ЖКХ в своем городе по 10-балльной шкале. Максимальный результат показал Ейск с оценкой 6,9 (в 2018 году — 5,9). Жители Геленджика, который замыкает пятерку лидеров, оценили работу городских коммунальщиков на 6,6 баллов (в 2018 году — 6,3).

Краснодар занял 17 место среди 200 городов России. Жители краевого центра оценили работу коммунальных служб на 6,1 балл (в 2018 году — 6,3 балла), а жители Сочи, который расположился на 23 месте рейтинга, — на 5,9 балла (в 2018 году — 6,4 балла). В ТОП-200 также вошла Анапа (45 место) с оценкой служб ЖКХ на 5,8 балла (-1,1 балла), Новороссийск (137 место) — 4,9 балла (-0,6 балла) и Туапсе (162 место) — 4,6 балла.

В опросе приняли участие более 90 тыс. человек в 200 городах России. Участникам предлагали оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Средняя оценка по стране составила 5,3 балла, снизившись за год на 0,1 балла. Последние месте заняли два города Ростовской области: Шахты и Каменск-Шахтинский с оценкой в 3,1 балла. На последнем месте среди городов-миллионеров находится Волгоград, где службы ЖКХ получили оценку 4,6 балла.

Дмитрий Михеенко