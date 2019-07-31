«Тедди-герлз» в новой рекламной кампании Dior

В 1950-х в Великобритании появилась одна из первых женских субкультур — «Тедди-герлз». Как и «Тедди-бойз», участницы этого движения вышли из рабочего класса. Сферу их модных интересов составляла одежда денди эпохи правления Эдуарда VII («тедди» — уменьшительное от «Эдвард»), которую в послевоенное время было легко приобрести на блошиных рынках. Бархатные воротнички и тонкие галстуки, сюртуки и трости, броши и шляпы — этим образам были присущи мятежная элегантность и творческая смелость.

В осенне-зимней рекламной кампании Dior в роли современных «тедди-герлз» предстают модели Селена Форрест и Рут Белл. Фотографии представляют собой воображаемый художественный диалог между прошлым и настоящим. Известно, что «тедди-герлз» объединялись в банды, противопоставляя такой подход устаревшей дружбе. В рекламной кампании модели запечатлены в футболках с надписями «Sisterhood is Global» и «Sisterhood is Powerful» — это дань уважения и тем смелым девушкам, и произведениям американской феминистки и писательницы Робин Морган.