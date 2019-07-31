В центральный офис «Буквоеда» в Петербурге пришла полиция

31 июля в центральный офис «Буквоеда» на Минеральной улице в Петербурге прибыли сотрудники СОБРа и полиция.

Из главного офиса книжной сети оперативники выносят оргтехнику и документы. Как сообщает «Фонтанка.ру», сотрудники офиса отпущены по домам. Оперативные мероприятия проводятся на Минеральной с 11 утра. Причина визита сотрудников полиции не называется.

«Мы разбираемся в данной ситуации. По имеющейся информации это напрямую не связано с непосредственной деятельностью компании "Буквоед". Проверка проводится по одному из контрагентов. Книжные магазины сети «Буквоед» и интернет-магазин работают в обычном режиме»,— прокомментировал ситуацию “Ъ” представитель «Буквоеда».

Напомним, что с прошлого года «Буквоед» входит в компанию «Читай-город».