Проезд в троллейбусах Новороссийска подорожал до 25 рублей

01 августа, четверг
Глава Новороссийска Игорь Дяченко подписал постановление «Об установлении тарифа на пассажирские перевозки регулярного сообщения по муниципальным городским маршрутам наземным электрическим транспортом...». Документ, который предполагает установление тарифа на проезд в троллейбусах в размере 25 руб., опубликовано на официальном сайте администрации города-героя.
Постановление датируется 29 июля 2019 года и подлежит вступления в силу со дня подписания. Ранее цена проезда в городских троллейбусах составляла 20 руб.
Напомним, с 5 апреля стоимость проезда на муниципальных автобусных маршрутах Новороссийска увеличилась до 25 рублей. После 21:00 тариф составил 30 рублей.