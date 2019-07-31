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В Новороссийске вынесен приговор в деле о взятке за незаконную регистрацию катеров

Октябрьский суд Новороссийска вынес приговор Анжелике Энтиной и Евгению Шмидту, признанным виновными в передаче взятки за регистрацию катеров, не отвечающих техническим требованиям, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Анжелике Энтиной назначено наказание в виде четырех лет колонии, ее сообщник Евгений Шмидт осужден на три года.

По данным УФСБ, фигуранты дела были вовлечены в преступную деятельность бывшим начальником отдела государственной регистрации судов морского порта Новороссийск Сергеем Голиковым (в апреле 2019 года приговорен к 3,3 годам лишения свободы). Господин Голиков получал деньги от владельцев маломерных судов за упрощенную процедуру регистрации в государственном судовом реестре морского порта Новороссийск и Российском международном реестре. Бизнесмен Евгений Шмидт, который владеет двумя катерами, не отвечающих требованиям эксплуатации, передал господину Голикову 58 тыс. и 60 тыс. рублей для незаконной постановки судов в судовой реестр порта Новороссийск. Посредником при передаче взятки выступала Анжелика Энтина. Незаконные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар


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