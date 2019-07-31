Суд разрешил жительнице Ростова кормить бродячих собак

Ростовский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Ростова об отмене запрета кормить бродячих собак, об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сказано в сообщении, одна из жительниц дачного товарищества «РСМ-Товарищ», расположенного в пер. Дубравный в Ростове, подала в суд на соседку, которая установила на дороге рядом со своим домом женщина будку для собак и каждый день кормила рядом с ней бродячих животных. Истец заявила, что из-за инициативы соседки «территория ДНТ приобрела антисанитарный вид, нарушился покой проживающих на территории ДНТ лиц, пребывание там стало не безопасным». Заявительница потребовала обязать соседку убрать будку и запретить ей кормление бродячих собак. Первомайский районный суд Ростова удовлетворил иск. Не согласившись с решением суда, ответчица подала апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда поддержала ее позицию. Как сказано в сообщении, судебная коллегия руководствовалась законом об ответственном обращении с животными и правилами содержания собак в Ростове. Отмечается, что кормление бродячих животных законом не запрещено. «Напротив, сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан, а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, включающей в себя их кормление и предотвращение негативного воздействия на их здоровье погодных явлений»,— сказано в сообщении. Подчеркивается, что дока доказательств наличия причинно-следственной связи между кормлением бродячих собак и приобретением территории ДНТ антисанитарного вида, нарушением покоя проживающих на территории ДНТ лиц не представлено.

Коллегия также постановила, что истец не уполномочена предъявлять исков о запрете гражданам использовать каким-либо определенным образом территорию общего пользования. При этом, как установлено Коллегией, будка была оборудована ответчицей для собаки, которую сама же истец выгнала на улицу. «Размещение будки для принадлежавшей истцу собаки и ее кормление осуществляются в ее же интересах. Отказ владельца от содержания животного путем его оставления на улице прямо запрещен законом»,— заключили в суде.

Кристина Федичкина