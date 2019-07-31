В Татарстане к июню 2020 года размежуют земли под платную автотрассу Москва-Казань

Госкомпания «Автодор» планирует к 29 мая 2020 года получить согласованный со всеми заинтересованными лицами и утвержденный Федеральным дорожным агентством Минтранса РФ проект межевания территорий, по которым пройдет платная автотрасса Казань-Москва.

На это, как следует из материалов открытого 30 июля тендера по отбору разработчиков проекта межевания, «Автодор» готов потратить 1,58 млрд руб. из бюджета РФ.

Компании, с которыми будут заключены договоры на работы по межеванию, должны быть определены 18 сентября. Им предстоит разработать схему и составить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые расположены в границах размещаемой автомобильной дороги, согласовать и «обеспечить утверждение» проекта межевания территории под дорогу.

При этом материалы должны включать чертежи с отображением границ существующих земельных участков, зон с особыми условиями использования, особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, лесов и лесопарков, местоположение существующих объектов капитального строительства.

Общая протяженность платной автомагистрали Москва-Казань составит 729 км. Планируется, что она будет соответствовать категории 1Б, иметь четыре полосы движения и пятиметровую разделительную полосу. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"