Челябинское УФАС выявило нарушениях на торгах по благоустройству парка

Управление ФАС России по Челябинской области готовит к возбуждению административное дело по аукциону в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной в районе улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская (парк «Плодушка»), были выявлены в июне в результате рассмотрения жалобы ООО «Стройресурс». Закупка была объявлена администрацией Ленинского района Челябинска в мае. Начальная цена контракта составила 32,8 млн руб.

Челябинское УФАС установило, что заказчик в нарушение Закона о контрактной системе в документации о закупке не установила дополнительные требования к участникам и к составу второй части заявки в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами. В частности, у потенциальных подрядчиков должны быть опыт исполнения подобного контракта за последние 3 года. По итогам рассмотрения жалобы заказчику выдано предписание о внесении изменений в документацию о закупке. Оно исполнено, сроки подачи заявок были продлены.

В отношении должностного лица администрации Ленинского района, допустившего нарушения, будет возбуждено административное дело по ч. 4.2. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ). Чиновнику грозит штраф размере 3 тыс. руб.