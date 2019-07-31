В Краснодаре за разглашение банковской тайны будут судить замначальника отдела банка

В Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 49-летней бывшей заместителя начальника отдела крупного банка. Она обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 1 и 2 ст. 183 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, следствие считает, что работница банка, занимающая в 2018 году должность заместителя начальника отдела по обслуживанию юридических лиц, незаконно сформировала выписки о движении денежных средств по банковским картам клиента своего супруга за период с 14 октября 2015 года по 10 апреля 2017 года. Эти сведения она передала своему представителю в бракоразводном процессе. Данная информация, по версии следствия, была использована юристом, якобы не осведомленным о преступных намерениях клиентки, в Советском районном суде Краснодара, как доказательство ее требований о разделе совместно нажитого имущества супругов.

Уточняется, что санкция за совершение указанного преступления предусматривает до трех лет лишения свободы.

Василий Хитрых