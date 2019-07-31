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Montblanc оформили коллекцию аксессуаров в духе 1980-х годов

Музыка 1980-х годов по-прежнему продолжает восхищать меломанов, и ничто не олицетворяет ту эпоху ярче, чем ставшие приметой времени пленочные кассеты, впервые позволившие молодежи всегда быть вместе с любимой музыкой, проигрывая ее в своих плеерах Walkman и магнитофонах Boombox. Отдавая дань уважения ностальгии по диско-десятилетию, бренд Montblanc выпускает капсульную коллекцию дорожных аксессуаров Meisterstck Soft Grain Mix Tapes с принтом, изображающим стопку кассет. Ультрамодные и стильные изделия различных размеров, от больших до маленьких, из мягкой зернистой кожи черного цвета включают в себя: рюкзак, папку на молнии, сумку-конверт, бумажник, визитницу, чехол для ручек и блокнота и брелоки.

Наиболее новаторской особенностью кассет было то, что они являлись звукозаписывающими, то есть давали возможность людям самостоятельно создавать собственные записи. А оригинальные аксессуары Motblanc, оформление которых отсылает к дизайну кассет, декорированы принтом в виде наклейки-лейбла, что позволяет персонализировать изделие, написав на белой полосе свое имя, и создать винтажный образ в духе 1980-х.

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