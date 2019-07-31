Breitling объявили о партнерстве с Ironman

26 июля часовая марка Breitling объявила о контракте с компанией Wanda Sports Group, организатором соревнований по триатлону Ironman, по которому Breitling становятся официальными часами соревнований.

Часы Breitling Superocean IRONMAN Limited Edition

В честь подписания партнерства в нью-йоркском бутике Breitling устроили специальное мероприятие, на котором в числе 150 приглашенных гостей присутствовали президент Breitling USA Тьерри Приссерт, президент The Ironman Group Эндрю Мессик и Паула Ньюби-Фрезер, больше известная как Королева Коны и восьмикратная победительница мирового чемпионата Ironman.

«Мы очень воодушевлены нашим партнерством с Ironman. Три члена нашей триатлон-команды участвовали в этих соревнованиях и выходили из них победителями. Спорт становится все более популярным, а выступления и выносливость тех, кто принимает в нем активное участие, полностью отражают ценности Breitling»,— говорит генеральный директор бренда Жорж Керн.

Триатлон серии Ironman включает в себя плавание на 3,8 км, велосипедную гонку на 180 км и бег на 42,2 км в один день. И этим «железным» соревнованиям посвящены новые часы Breitling Superocean Automatic 44 Ironman Limited Edition со стальным 44-миллиметровым корпусом, черным циферблатом и красным каучуковым браслетом Diver Pro II, которые будут доступны эксклюзивно в онлайн-бутиках и избранных ритейл-точках марки, а также на сайте мировых чемпионатов Ironman в Ницце и Каилуа-Кона.