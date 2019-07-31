ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов Партии роста и «Коммунистов России»

Члены ЦИК Татарстана приняли решение о регистрации списка кандидатов «Коммунистов России» на выборы в Госсовет Татарстана. Как сообщила секретарь Центризбиркома Надежда Борисова, партийцы представили в комиссию 16 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. 5 тыс. подписей из них были подвергнуты проверке. Эксперты признали недействительными лишь 212 подписей, или 4,24%, что является допустимой нормой. Против регистрации «Коммунистов России» голосовал лишь член ЦИКа от КПРФ Валентин Кострин.

Также члены избиркома зарегистрировали список кандидатов Партии роста, который возглавил бывший член «Единой России» Олег Коробченко. У партийцев были признаны недействительными 216 подписей, что составило 4,32%.

Ранее ЦИК сообщал, что подписи для регистрации списков кандидатов также подавали Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия ветеранов России и «Российский общенародный союз». Однако решения по ним избирком еще не принял. В то же время были зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР (им не требовалось собирать подписи).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"