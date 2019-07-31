Орловский Фонд по защите прав дольщиков обещают создать до 2 августа

В соответствии с поручением губернатора Орловской области Андрея Клычкова унитарная некоммерческая организация «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства» должна быть создана до 2 августа 2019 года. Как сообщили в облправительстве, специалистам фонда предстоит урегулировать обязательства обанкротившихся застройщиков по возведению домов. Также целью организации является завершение строительства объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры, которые обеспечат подключение новых объектов к коммунальным сетям. Функции учредителя фонда возложены на региональный департамент надзорной и контрольной деятельности.

О том, как у орловского АИЖК появились обманутые дольщики, в материале “Ъ-Черноземье” «Проблемный дом достроят в арбитраже».

Владимир Зоркий