ВС Башкирии отказал Лилии Чанышевой в допуске на выборы в горсовет Уфы

Верховный суд Башкирии сегодня отказал координатору уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального — Лилии Чанышевой в оспаривании решения городской избирательной комиссии об отказе в регистрации на довыборах в горсовет. Ранее в жалобе Лилии Чанышевой отказал Советский райсуд Уфы.

Горизбирком отказал претендентке в регистрации после того, как почерковеды МВД забраковали около 11% собранных ею в поддержку подписей избирателей (при 10% допустимых). Лилия Чанышева выдвигалась в восьмом избирательном округе. В свою поддержку она собрала 246 подписей. Эксперт МВД признал недействительными 27 из них.

Сегодня судебная коллегия Верховного суда Башкирии отказала Лилии Чанышевой во всех заявленных ею ходатайствах, в том числе о проведении независимой экспертизы подписей.

Юрист Лилии Чанышевой Федор Телин заявил, что намерен подавать кассационную жалобу.

Довыборы в горсовет по двум округам пройдут 8 сентября. В округе, где планировала баллотироваться Лилия Чанышева, «Единая Россия» выставила кандидатуру бывшего вице-мэра Уфы по строительству Артура Хромца.

Влада Шипилова