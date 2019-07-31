К 2025 году 100% дорог в Сочи планируют исполнить в твердом покрытии

Через шесть лет в курортной столице России 100% дорог будут приведены к нормативному состоянию. Об этом на заседании политсовета «Единой России» в Сочи сообщил глава города Анатолий Пахомов. По его словам, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) дает возможность привести в порядок все улицы, которые сегодня не соответствуют нормативам, а также межквартальные проезды.

«Они должны быть такими же идеальными, как федеральные трассы, то есть на них не должно быть даже латок. До 2025 года в городе на всех улицах должно быть хорошее, твердое покрытие», – отметил господин Пахомов.

Всего за шесть лет на национальный проект БКАД в Сочи из федерального, краевого и муниципального бюджетов будет выделено около 5 млрд руб. - ежегодно по 830 млн руб. В 2019 году на эту сумму планируют отремонтировать 63 улицы курорта. Уже выполнено 62% работ.

Директор сочинского департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев, в настоящее время ведется работа на 29-ти улицах. На десяти объектах планируется завершить работы до 2 августа. На оставшихся 19-ти улицах работы будут закончены до 25 августа. Всего будет отремонтировано 85 км дорог.

Василий Хитрых