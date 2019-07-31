Проект реставрации златоустовского арсенала отправили на экспертизу

Разработан проект реставрации здания арсенала в Златоусте. Сейчас вся документация отправлена на государственную экспертизу, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Здание арсенала было построено в XIX веке и входит в ансамбль заводской площади – объект культурного наследия федерального значения. С 2000-х годов здание пустует. В 2017 году по инициативе администрации Златоуста объект был принят в муниципальную собственность. По данным исполняющего обязанности председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александра Баландина, в здании арсенала планируется сделать музей по образцу Оружейной палаты.

«В запасниках хранится большое количество замечательных образцов, которых можно будет выставить на всеобщее обозрение. В Златоусте сейчас работает более 200 компаний, которые занимаются этим производством. Этот бренд известен во всем мире, специалисты уверяют, что качество златоустовского оружия по-прежнему на высоте, поэтому музей просто необходим»,– считает господин Баландин. Планируется, что уже в 2020 году начнутся работы по реставрации памятника.