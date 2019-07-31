«Лоты такого формата стали гораздо разнообразнее»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, сколько новостроек реализуется в открытой продаже.

Высокобюджетная недвижимость богата на особые варианты предложений. Пентхаусы — одно из таких, особых. Когда-то этим словом называли технический чердак в многоквартирных домах и небоскребах. Сейчас пeнтxayc — это элитное жилье. Чаще представляет собой большую квартиру, занимающую весь верхний этаж. Такие лоты индивидуализированы. Часть площади отдается под террасу, бассейн или зимний сад или даже вертолетную площадку, а другая часть — непосредственно жилье. Кроме того, обычно пeнтxaycы расположены в престижных районах города, например, в самом центре или в небоскребах.

По данным аналитиков компании Est-a-Tet, на рынке новостроек столицы в открытой продаже реализуется 67 комплексов, в которых представлены лоты, позиционирующиеся как пентхаусы. При этом большую часть предложений занимает элитный сегмент, на который приходится 37%, и бизнес-класс — 33%. Основная часть комплексов расположена в Центральном административном округе, при этом наибольшее количество проектов зафиксировано в районах Хамовники и Пресненский, в них представлено восемь и шесть объектов соответственно.

Обычно пентхаусы выводятся в продажу после того, как дом уже введен в эксплуатацию. На более ранних этапах такие сделки заключаются при условии серьезного дисконта, в пределах 10-15%, говорят брокеры. Интересно также отметить, что сегодня площади лотов такого формата стали гораздо разнообразнее, даже в элитных комплексах в реализации представлены пентхаусы площадью до 100 кв. м. И вот уже и комфорт-класс сегодня предлагает эксклюзивные варианты. Наименьшая стоимость квадратного метра недвижимости формата пентхаусов зафиксирована в МФК с апартаментами в Бутырском районе и составляет 193 тыс. руб.