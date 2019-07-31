Сергей Тульчинский возглавил филиал «Ростелекома» в Удмуртии

Сергей Тульчинский назначен директором филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба компании. Ранее господин Тульчинский исполнял обязанности директора обозначенного филиала.

Сергей Тульчинский родился в 1975 году в республике Коми. Он работает в отрасли связи с 2005 года. В 2018 году был назначен замдиректора — директором по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в республике Коми. В 2019 году был назначен и.о. директора филиала «Ростелекома» в Удмуртии.