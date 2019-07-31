На Кубани демонтировано 14,7 тысячи незаконных рекламных конструкций

За последние 10 месяцев в крае демонтировано 14,7 тыс. объектов рекламы, размещенной на фасадах зданий потребительской сферы, сообщает пресс-служба регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. На их собственников наложены штрафы в размере 5,5 млн руб.

Сообщается, что наиболее эффективно работа организована в Анапе, Сочи, Лабинском, Абинском районах. Так, например, в Сочи сотрудники мэрии составили 1,1 тыс. протоколов, штрафы выписаны на 3,7 млн руб., из них взыскано 40%.

Также большое количество незаконных конструкций отмечается в Туапсинском, Приморско-Ахтарском, Кавказском, Кущевском, Гулькевичском районах.

Как отметили в мэрии Краснодара, всего с начала 2019 года на территории города убрано 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций.

Андрей Ульченко