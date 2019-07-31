Минстрой Удмуртии не утвердил проект комплексной застройки в районе «Ипподром» Ижевска

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин подписал отказ в утверждении проекта планировки территории в районе улиц Бабушкина, Халтурина, Ухтомского в Ижевске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Господин Сурнин указал на несколько причин, почему этот проект плохой. По его мнению, были полностью проигнорированы отрицательные замечания 140 человек в рамках общественных обсуждений. Также министр отметил, что социальные объекты расположены далеко от центра нагрузки и находятся на участках, выкупить которые для города будет проблематично. Кроме того, проектировщик необоснованно расширил линии дороги за счет территории большого МКД и санатория «Энергетик». Также планировщики поместили сквер на месте индивидуальных жилых домов. «Это означает, что сквер этот не появится никогда, а жилые дома будут обстроены со всех сторон многоквартирными»,— подчеркнул министр.

В заключение Дмитрий Сурнин написал, что берет обозначенные процессы под свой контроль и призвал главу Ижевска Олега Бекмеметьева сделать то же самое. «В итоге в данном случае ППТ будет разрабатываться силами города с учетом интересов и города, и республики»,— добавил он.