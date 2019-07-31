Юрий Турыгин назначен советником губернатора Свердловской области

Экс-начальник управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО) Юрий Турыгин назначен советником свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в региональном правительстве. Решение было принято сегодня, 31 июля, во время встречи Юрия Турыгина с губернатором. Господин Турыгин занимал должность начальника у Генпрокуратуры с октября 2016 года. 9 июля он вышел на пенсию. Исполнять его обязанности поручено замначальнику управления Дмитрию Брыткову.

Юрий Турыгин родился 5 марта 1952 года в Сысерти. В 1972 году поступил в Свердловский юридический институт, который окончил в 1976 году по специальности правоведение. После учебы работал в прокуратуре Чечено-Ингушской АССР. В 1990 году его перевели в прокуратуру Свердловской области. В июле 2001 года назначен прокурором ЗАТО Новоуральск. С декабря 2005 по апрель 2007 года работал старшим помощником прокурора Свердловской области по надзору за процессуальной деятельностью ФСБ. В апреле 2007 года назначен прокурором Ингушетии. Затем его перевели на должность прокурора Ставропольского края.

Яна Рустамова