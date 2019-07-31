«Когда ты один — ты проситель»

Зачем предприниматели объединяются в гильдии? Какие возможности это перед ними открывает? И почему в Рио-де-Жанейро теперь хорошо знают, как идет процесс цифровизации российского бизнеса? Об этом в программе «Цели и средства» ведущий Марат Кашин побеседовал с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым.

— Бизнес – это, как правило, дело самостоятельное. Зачем предпринимателям объединяться? Для чего нужны торгово-промышленные палаты?

— Вы знаете, работа ведь тоже самостоятельное дело, но никого не удивляет, что работники объединяются в профсоюзы, и это правильно. Если совсем коротко взять из классики: «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Институту торгово-промышленных палат несколько столетий — предприниматели объединяются для того, чтобы защищать, представлять свои интересы. Это нормально.

— Старинное слово «гильдия» что означает сегодня?

— То же самое — одно из объединений. Мы знаем, что до революции в Москве существовали купеческие гильдии, но не все знают, что такое купцы первой, второй, третьей гильдии, и о купеческом сословии все знают из экранизированного произведения «Бесприданница». А на самом деле это общество купеческое купцу присуждало гильдию, что указывало, на какую сумму он может совершить устную сделку. Вообще это огромнейший прорыв в предпринимательской деятельности – устная сделка, когда на словах люди договариваются, ударили по рукам и совершили сделку. Это значительно увеличивало оборот денежных средств. Такое русское ноу-хау, оно имело свои добрые традиции, купцы этим словом дорожили. Торгово-промышленная палата Москвы была создана в 1991 году, и мы не меняли ничего — оттуда гильдии, комитеты, комиссии – общественные структуры, мы ничего не меняли, не ломали.

— Хочется понять в прикладном, практическом смысле, что дает предпринимателям членство в торгово-промышленной палате. Существуют ли какие-то сложные вопросы, которые нельзя решать одному? Вы вспомнили в качестве примера профсоюзы, например, А я знаю, что очень весомым был вклад в отмену налога на движимое имущество для организаций — палата активно продвигала эту идею в том году.

— Торгово-промышленная палата – это объединение предпринимателей, которые действуют на основании Закона города Москвы. Принят Закон Московской городской Думой, подписан мэром, изменения мы туда вносили. И есть необходимость со стороны властей получать достоверную информацию для предпринимателей — что им нужно. И вот этот налог существовал на уровне Российской Федерации, там была льгота, но потом этот налог был передан на усмотрение субъектов федерации: если вам нужно, вы даете льготу, не нужно – нет. Инициатива была и Московской торгово-промышленной палаты, и других объединений предпринимателей, обращение было к мэру, мэр согласился с этим, внес проект закона в Московскую городскую думу, и Московская городская дума льготировала вот это, это очень важно.

А для чего нужно? Вы знаете, иногда спрашивают: для чего вы нужны, мы же без вас спокойно живем? Сомнений никаких нет: созданы условия, чтобы были самостоятельными. Но торгово-промышленная палата – это та площадка, куда предприниматели могут прийти, — и куда приходят, — когда у них возникают проблемы. Я все время говорю: «Когда вы идете один – вы проситель, а когда вы идете от имени торгово-промышленной палаты вместе с торгово-промышленной палатой, то вы являетесь участниками великого процесса создания рыночной экономики в России». Ведь у рыночной экономики был большой перерыв в ее развитии. Мы вот вспомнили купцов. Но до конца 1980-х годов предпринимательская деятельность была уголовно наказуема, даже если вспоминать были статьи Уголовного кодекса о спекуляции. Поэтому то, что сделано в России, в Москве за 30 лет для предпринимателей и предпринимателями, это, конечно величайшее событие. И рыночная экономика развивается, приносит свои результаты. Посмотрите, как изменилась Москва за последние 30 лет: какие появились рестораны, кафе, новые службы бытовые, электронные сервисы... С 1993 года по настоящее время я — депутат Московской городской Думы, в том числе возглавлял Московскую городскую думу. Так, мы принимали и первый закон «О патенте» лет 12 назад. Сейчас уже в списке 81 профессия, последней мы вносили норму для таксистов об упрощенном порядке: он приобретает патент, больше никакой головной боли нет. А когда внесли первые документы по патентам, то привели пример: сейчас легально работают в Москве 5 тыс. таксистов и две няни.

— Две няни?

— Две няни. Это было 15 лет назад. Я уверен, что несильно это число увеличилось, хотя, конечно, оно гораздо больше двух — это легальная и нормальная, спокойная работа, защита. Вот сейчас новое направление в четырех регионах, в том числе в Москве — вопрос самозанятых. И мы тоже занимаемся этим вопросом.

— Вот если две няни сейчас придут в торгово-промышленную палату, в какую гильдию вы их примете? И какие гильдии существуют, как вы принимаете решение, какие нужны, какие нет?

— Гильдий много. Няни сами выберут, куда им пойти. Моя позиция следующая: если придут к нам инициативные люди, а мы им откажем, то они найдут другую площадку, где реализуют свои инициативы, и мы будем неправы. Если они пришли к нам, мы создали для них условия, но ничего за какое-то обозримое время не произошло — именно они не сделали, но могут прийти другие люди и на этой площадке развивать целое новое интересное направление, то это будет для нас хорошее приобретение. Если это вообще не состоявшаяся тема, и мы это видим — просто прекратим. Мы можем эту гильдию сократить, прекратить ее деятельность или объединить с другой гильдией. Здесь нет никаких догм, никаких правил. МТПП это такая организация, созданная предпринимателями. В 1991 году предприниматели Москвы первые, объединившись и получив поддержку властей, провели свой учредительный съезд, создали новую некоммерческую структуру, приняли устав, правила. Потом уже появилась в 1993 году Торгово-промышленная палата Российской Федерации, которая стала наследницей торгово-промышленной палаты СССР. Был принят федеральный закон, а в 2002 году Москва стала одним из первых регионов, принявшим внутренний региональный документ «О торгово-промышленной палате», полтора года назад мы его совершенствовали, сейчас продолжаем еще эту работу.

— Я знаю, что вы недавно были в Рио-де-Жанейро на международном форуме. Как палата помогает бизнесменам выходить на региональный и на международный уровень?

— Я, может быть, скажу крамольную вещь, но она правильная: на самом деле предпринимателям никто не нужен. Меньше какой-то заорганизованности и больше пользы для предпринимателей. Это достигается, когда мы работаем, отвечаем на их инициативы, на их предложения, на их просьбы. Вот обратились предприниматели: «Давайте создадим электронную площадку». У нас товары, продажи, услуги, где мы можем этой информацией обмениваться в Москве? Когда мы начали этот проект, мы поняли, что он должен выйти за рамки Москвы, что это не только обмен товарами, не только какие-то услуги, а это гораздо больше. У меня есть личные площади, которые я могу предоставить, сдать, у меня есть юристы или экономисты, которые сейчас свободны, и я могу, чтобы они оказали другой какой-то компании услуги, какие-то деньги на короткое время нужны. Вот из последнего интересное: на нас вышли коллеги из Торгово-промышленной палаты Орловской области и говорят: «Владимир Михайлович, к вам записались на «Бизнес-маркет» предприниматели, вышли на вашу площадку, работают, а вы что нам можете сделать? Когда московские придут предприниматели к нам в Орловскую губернию?» Я говорю: «Давайте, выложите на том же электронном сайте ваши предложения, какие условия вы создаете для предпринимателей, чтобы они к вам пришли, кто вам нужен».

— И важно, чтобы эти диалоги формировались на единой площадке?

— Они на единой электронной площадке — появился наш проект «Бизнес-маркет», маркетплейс. Мы не конкурируем с Alibaba, это чисто коммерческое. Но у нас есть свое преимущество: мы делаем это для членов торгово-промышленных палат, где все участники проверены, они честно, открыто зарегистрировались, являются членами ТПП и работают. И Торгово-промышленная палата России поддержала.

В Рио-де-Жанейро как раз предложили торгово-промышленным палатам выходить со своими проектами, которые могут быть реализованы другими торгово-промышленными палатами. Мы заявились с нашим «Бизнес-маркетом». Всего было 94 проекта, из них 15 вышли в финал.

— И вы оказались в финале?

— Мы оказались в финале, но победили турки. Но мы увидели интерес к нашему проекту, мы этим гордимся. И у нас начались контакты, мы подписали с Бразильской торгово-промышленной палатой договор о сотрудничестве. Итого у нас сейчас на площадке 30 других регионов и шесть зарубежных торгово-промышленных палат. И мы прекрасно понимаем: чем больше к нам придут, чем больший есть интерес, тем интереснее будет наша площадка.