Бюджет отправили на борьбу с бедностью Нижегородская область получит федеральные деньги на борьбу с бедностью.

7 млрд рублей получат в 2020 году из федерального бюджета регионы, участвующие в пилотном проекте по борьбе с бедностью - в их числе и Нижегородская область.

Проект будет реализовываться в четыре этапа. На первом этапе необходимо провести оценку уровня и структуры бедности, а также факторы, влияющие на ее возникновение, определить долю бедных в общей численности населения и изучить возможности перераспределения ресурсов в пользу нуждающихся.

Напомним, федеральное правительство заявило о намерении к 2024 году снизить число бедных вдвое.