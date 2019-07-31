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Фото: Андрей Абрамов

Бюджет отправили на борьбу с бедностью

Нижегородская область получит федеральные деньги на борьбу с бедностью.

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7 млрд рублей получат в 2020 году из федерального бюджета регионы, участвующие в пилотном проекте по борьбе с бедностью - в их числе и Нижегородская область.

Проект будет реализовываться в четыре этапа. На первом этапе необходимо провести оценку уровня и структуры бедности, а также факторы, влияющие на ее возникновение, определить долю бедных в общей численности населения и изучить возможности перераспределения ресурсов в пользу нуждающихся.

Напомним, федеральное правительство заявило о намерении к 2024 году снизить число бедных вдвое.

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