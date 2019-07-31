Возобновляется движение по четной стороне Комсомольского проспекта

Завтра в Перми открывается движение по четной стороне Комсомольского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми. На перекрестке с Комсомольским проспектом закончен ремонт покрытия на проезжей части, выполнена установка бортовых камней, ведутся работы по устройству покрытия в границах трамвайных путей.

Кроме того, на участке улицы Революции от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта в границах тротуара и газонных частей ведутся работы по переустройству сетей связи, наружному освещению и автоматической системе управления дорожным движением.

Выполнено также устройство основания из ПГС в границах трамвайных путей и ведется устройство щебеночного основания. Начата установка бортовых камней. Сети водоснабжения и канализации уже введены в эксплуатацию, осуществлен пуск газа во вновь построенный газопровод на этом участке улицы.

Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение, по две полосы в каждую сторону, и обустроены трамвайные пути. Возведение новых трамвайных путей позволит соединить уже существующие. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и будут проведены компенсационные меры по озеленению территории.