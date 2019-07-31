Возбуждено 630 дел в ходе проверок грузовиков в Челябинской области

За пять дней рейдовых мероприятий по выявлению технически неисправных транспортных средств на дорогах Челябинской области 630 административных дел. Проверки стартовали26 июля после ДТП с участием автокрана и маршрутного автобуса ПАЗ в Челябинске, в результате которого погиб один человек и девять пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе рейдов инспекторы ДПС останавливают грузовые автомобили с явными признаками технических неисправностей и изношенности. У водителей подобного транспорта проверяется наличие необходимых документов и соблюдение правил государственной регистрации автомобиля. Кроме того, в проверках участвуют представители миграционной службы.

В результате по выявленным нарушениям возбуждено 630 административных дел. На специализированные стоянки помещено 46 транспортных средств. В территориальные отделы полиции доставлено 158 иностранных граждан, в 66 случаях выявлены нарушения миграционного законодательства.