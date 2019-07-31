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Фото: Андрей Абрамов

Глава РПЦ отслужит литургию и посетит РФЯЦ-ВНИИЭФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Саров.

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Паломники начали приезжать в Дивеево за несколько дней до начала торжеств. Для них разбит палаточный городок, способный вместить более четырех тысяч человек - там работают 30 волонтеров.

По словам координатора проекта Михаила Ерина, заработал туристско-информационный центр, сотрудники которого покажут паломникам и туристам достопримечательностями Дивеева и Арзамаса.

Сегодня и завтра в Дивеево пройдут основные торжества, на которые приехал и Патриарх. После Божественной литургии в Успенском соборе глава РПЦ посетит РФЯЦ-ВНИИЭФ.


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