Сбербанк продал Denizbank группе Emirates NBD

Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций своей турецкой «дочки» Denizbank банковской группе Emirates NBD. «В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 года выручка от продажи составила 170,7 млрд руб. при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в Denizbank за все время владения в размере 148 млрд руб.»,— сообщает пресс-служба Сбербанка.

Валовая прибыль Сбербанка по РПБУ достигла 22,7 млрд руб., налог на прибыль составит около 4,5 млрд руб.

По условиям сделки Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около $1,2 млрд, а Denizbank погасит ранее предоставленные российским госбанком межбанковские кредиты на общую сумму около $1,1 млрд.

Сбербанк заключил обязывающее соглашение с Emirates NBD о продаже 99,85% акций турецкой «дочки» Denizbank за 14,6 млрд турецких лир (около $2,35 млрд) в мае 2018 года. Сделку планировали закрыть до конца прошлого года, но этого не произошло. В апреле 2019-го стороны подписали обновленное соглашение о продаже Denizbank за 15,48 млрд турецких лир (около $2,67 млрд). Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, пересмотр условий сделки был продиктован «необходимостью реагировать на мировые события».

Подробнее о продаже Denizbank — в публикации “Ъ” «Сбербанк покинет Турцию из-за санкций».