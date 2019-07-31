Внештатная ситуация на «Полиэфе» привела к выбросу загрязняющих веществ в приток реки Уфы

Природоохранная прокуратура и министерство экологии и природных ресурсов ведут проверку обстоятельств попадания загрязняющих веществ в реку Изяк — притока реки Уфы на территории Благовещенского района. О ЧП сегодня сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров, заявив, что утечка произошла «несколько дней назад», но некие «чиновники» пытались скрыть аварию. Выброс заметили местные жители, увидевшие в реке мертвую рыбу.

По информации министерства экологии, они узнали об инциденте 27 июля. По предварительным данным природоохранной прокуратуры, к сбросу загрязняющих веществ в Изяк привела внештатная ситуация на заводе «Полиэф» (группа «Сибур»).

Завтра в минэкологии рассчитывают получить результаты анализов, с помощью которых можно будет установить объем выбросов и характер загрязняющих веществ, попавших в Изяк. 27 июля специалисты Приуфимского управления минэкологии обследовали территорию реки Изяк и установили несанкционированный сброс сточных вод в овраг, соединенный с рекой Казмышла. Пробы воды в районе источника загрязнения берутся круглосуточно, отмечают в министерстве. Также установлены точки контроля качества воды в месте впадения Изяка в Уфу. «Приняты все меры для исключения вредного влияния на окружающую среду»,— отмечают в министерстве.

По данным прокуратуры, в настоящее время слив загрязняющих веществ в реку прекращен. Роспотребнадзор проводит оценку безопасности водных объектов на территории Благовещенского района и дополнительные исследования качества воды на уфимских водозаборах.

В пресс-службе «Полиэфа» заявили, что взаимодействуют с надзорными органами. «Предприятие не имеет промышленных стоков в реку Изяк. Все возможные каналы попадания стоков в водоем в настоящий момент изолированы, попадание стоков в реку через них исключено»,— заявили в компании и добавили, что ждут результатов независимой экспертизы.

В «Уфаводоканале», в свою очередь, заявили, что лаборатории предприятия обеспечивают постоянный контроль качества питьевой воды и реки Уфы. «Полученные результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды соответствуют нормативным требованиям. Превышения концентраций загрязняющих веществ в водоисточнике и питьевой воде нет»,— отметили в компании.

Ирина Самойлова