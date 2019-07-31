Задержан третий участник нападения на энгельсский мясокомбинат

В Саратовской области задержан и заключен под стражу третий фигурант уголовного дела об убийстве сотрудника мясокомбината «Агротек» в Энгельсском районе, разбойном нападении на предприятие и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Напомним, нападение было совершено ночью 13 июля. По предварительным данным, двое жителей Энгельсского района совершили разбойное нападение на офис предприятия, застрелив охранника организации. Они не сумели завладеть ценностями и скрылись с места преступления. Следователи установили третьего фигуранта нападения. Им оказался 25-летний житель Энгельсского района, который выполнял роль пособника. Он заключен под стражу.

Марина Ковалева