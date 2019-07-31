СК возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности одной из управляющих компаний Удмуртии со стороны ГЖИ

СКР по Удмуртии возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности одной из управляющих компаний со стороны госжилинспекции республики. Об этом корреспонденту “Ъ-Удмуртия” сообщил и.о. руководителя управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев.

«Нам направлены материалы о нарушении деятельности госжилинспекции, выявленные прокуратурой Удмуртии. Мы приняли решение о возбуждении уголовного дела. Проверке подлежит незаконная деятельность должностных лиц госжилинспекции по воспрепятствованию законной коммерческой деятельности одной из управляющих компаний Удмуртии. Расследование только начинается»,— отметил полковник юстиции Тугушев.