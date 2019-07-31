Газпромбанк и КОМОССТРОЙ® заключили соглашение о сотрудничестве на 20 млрд рублей

Газпромбанк и девелопер из Удмуртии КОМОССТРОЙ® заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили вице-президент – начальник Департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Александр Ушков и финансовый директор КОМОССТРОЙ® Виталий Девяткин.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о реализации в 2019-2024 годах инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства на основе ФЗ № 214 и других проектов на общую сумму до 20 млрд руб. Газпромбанк готов осуществлять банковское сопровождение финансируемых инвестпроектов и рассматривать возможности оказания финансовых и консультационных услуг в отношении стратегии развития компании. Для работы в рамках новых правил, вступивших в силу с 1 июля 2019 года, банком был установлен лимит финансирования компании в сумме более 1,2 млрд руб.

«Строительная отрасль – один из драйверов экономического и социального процветания Удмуртской Республики. Уверен, что партнерство банка с одной из крупнейших компаний региона – КОМОССТРОЙ® – будет способствовать развитию всего строительного комплекса. Мы рады, что можем поделиться полученным опытом и применить нашу экспертизу на рынке недвижимости в условиях регуляторных изменений»,– отметил Александр Ушков.

«Мы благодарны за оказанное со стороны руководства Газпромбанка доверие и уверены, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими российскими банками, все наши уже строящиеся объекты и те, что только планируются, а их около 30, надежно обеспечены финансово»,– заявил Виталий Девяткин.