В Геленджике полицейские применили оружие при задержании нарушителя

Сотрудники полиции во время преследования нарушителя на въезде в город-курорт Геленджик применили оружие, злоумышленник получил легкие ранения и был задержан, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, сотрудники ДПС ОМВД по городу Геленджику во время дежурства заметили автомобиль, находящийся в розыске. Водитель проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость, инспекторы начали преследование. Злоумышленник неоднократно выезжал на полосу встречного движения, а затем совершил столкновение с патрульным автомобилем. Инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела в воздух и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого автомобиля. В итоге автомобиль остановился, водитель, получивший легкие ранения, был задержан и доставлен в больницу.

Полиция выяснила, что за рулем угнанного автомобиля «Лада Гранта» был 38-летний житель города Курган, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. В багажнике находились колеса от другого автомобиля, похищенные, по предположению полиции, в Темрюкском районе. В отношении задержанного возбуждено дело по статье «кража».

Анна Перова, Краснодар