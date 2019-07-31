В Ростовской области на сотрудницу элеватора завели дело из-за смерти водителя грузовика

В Матвеево-Курганском районе сотрудницу элеватора подозревают в причинении смерти по неосторожности водителю грузового автомобиля (п. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, 27 июня аппаратчица обработки зерна элеватора ООО «Агрокомплекс Ростовский» ОП «МКХП» не обеспечила отсутствие посторонних лиц в рабочей зоне, ошибочно подняла платформу проезда № 3, на которой находился «КАМАЗ» с закрытыми бортами кузова. Водитель грузовика из-за действий подозреваемой оказался зажат между бортом кузова автомобиля и бетонной опорой здания. Он скончался на месте происшествия.

Кристина Федичкина