В Нижнем Тагиле на День города перекроют улицы

Из-за праздничных мероприятий на День города в Нижнем Тагиле (Свердловская область) перекроют часть улиц, сообщается на официальном сайте мэрии города. 10 августа с 12:00 пешеходной станет улица Горошникова — от проспекта Мира до улицы Красноармейская.

Движение перекроют по Первомайской — от проспекта Ленина до улицы Горошникова, по Красноармейской — от Уральской до Горошниковой, по Асбестовскому переулку — от Первомайской до Красноармейской, по Огаркова — от проспекта Ленина до Уральской, по Уральской — от проспекта Ленина до улицы Красноармейская, по Пархоменко — от проспекта Ленина до Горошникова, по проспекту Строителей — на участке от дома № 2 до Пархоменко, по Лисогорской — на участке дороги от дома № 20 до дома № 2, по улице Доменная — на участке от дома № 2 до дома № 6, по Гаева — на участке от дома № 1 до дома № 15. Кроме этого, рядом с площадками на которых запланированы праздничные мероприятия, запретят остановку транспорта.

Яна Рустамова