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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Начальником управления пассажирского транспорта Оренбурга стал Виктор Шестаков

Виктор Шестаков назначен на пост начальника управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга. Об этом сообщает городская амдинистрация.

Виктору Шестакову 57 лет. Он является уроженцем Оренбурга. С января 2001 по июль 2018 года он занимал пост генерального директора, директора по производству и строительству ООО СК «Уралмаркет».

Также со среды был расторгнут трудовой договор с главой села Городище Ленинского района Оренбурга Алексеем Палагиным. Кто именно займет этот пост, не сообщается.

Георгий Портнов


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