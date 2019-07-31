На машиностроительном заводе в Ишиме появится цех кондитерской фабрики

На территории Ишимкого машиностроительного завода (Тюменская область) появится новый цех кондитерской фабрики «Слада», сообщили в пресс-службе тюменского губернатора. Там уточнили, что проект реализуется с 2017 года.

«На первом этапе в 2017 и 2018 годах мы отремонтировали помещения общей площадью 10 тыс. кв. м, приобрели холодильное и складское оборудование, а также производственную линию»,— передает пресс-служба слова представителя инвестора — директора по развитию торгово-финансовой компании «Глобо» Владимира Идолова.

Общий объем инвестиций в создание фабрики составит более 1 млрд руб. Более 28% стоимости приобретенного в лизинг оборудования возместили региональные власти. В сентябре 2019 года на новой площадке планируют запустить первую производственную линию, а к концу 2022 года — приобрести и ввести в строй еще две.

По словам главы региона Александра Моора, производство кондитерских изделий обладает высоким экспортным потенциалом. «В частности, продукция Ишимской кондитерской фабрики компании "Слада" поставляется в страны Евросоюза и СНГ, а также в Китай и Монголию»,— отметил он.