Матери убитой кубанским полицейским девочки компенсацию будет выплачивать Минфин

Краснодарский краевой суд изменил ответчика с МВД на Министерство финансов и обязал последнее выплатить 4 млн руб матери убитой полицейским девочки, сообщает РАПСИ. Таким образом, апелляционная инстанция изменила решение Первомайского районного суда Краснодара, в соответствии с которым указанную сумму должно было выплатить МВД России.

Иван Сорокоумов, бывший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Горячему Ключу, изнасиловавший и убивший в августе 2015 года несовершеннолетнюю девочку, в мае 2107 года приговорен краснодарским крайсудом к 23 годам колонии. Его подельник — Сергей Калганов — получил 13 лет лишения свободы.

Елена Рыжкова