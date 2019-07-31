Басманный суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина США Дмитрия Котляренко, обнявшегося по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денег), говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СКР).

Следователи настаивали, что с 2005 по 2008 год Дмитрий Котляренко в составе организованной преступной группы похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Сумма ущерба составила 11,8 млрд руб.

«Легализация похищенных денежных средств производилась путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых соучастниками… После заключения фиктивных сделок похищенные денежные средства выводились на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне — в Республике Кипр. В дальнейшем на эти средства приобретались предметы роскоши и недвижимости за границей»,— говорится в сообщении СКР.

Господин Котляренко весной 2009 года уехал в США, где постоянно проживает. Во время поездки на Кипр он был задержан и в 2011 году экстрадирован в Россию. Дмитрий Котляренко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему было предъявлено обвинение только по одному эпизоду — о хищении 1 млрд руб. при строительстве жилья в Подмосковье. В июле 2011 года Одинцовский горсуд приговорил бизнесмена к трем годам заключения и штрафу 500 тыс. руб.

Во время отбывания им наказания СКР предъявил в сентябре 2012 года Котляренко новые обвинения — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по десяти эпизодам, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). В ноябре 2012 года Дмитрий Котляренко вышел на свободу условно-досрочно и тут же, нарушив условия УДО, улетел в Америку. Следствие в 2013 году объявило его сначала в федеральный, а затем и международный розыск.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Подмосковный финансист вышел по УДО в Америку».