Плоды инфляции

Минимальный набор продуктов питания с начала года в Удмуртии подорожал на 8,9%. Средняя стоимость продовольственной корзины в республике в июне составляла 3,9 тыс. руб. в расчете на одного человека, сообщил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев. По темпам роста республика превысила средние показатели по ПФО. Эксперты отмечают, что стоимость продовольственной корзины будет уменьшаться под влиянием сезонных изменений.

Как сообщил в Facebook министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, средняя стоимость минимальной продовольственной корзины в Удмуртии в июне, как и по Приволжскому федеральному округу, составляла 3,9 тыс. руб. в расчете на одного человека, в среднем по стране — 4,36 тыс. руб. Рост за первое полугодие в Удмуртии превысил среднюю величину по ПФО (8,7%), но оказался меньше среднероссийского (9,4%). В округе наименьшее подорожание продуктовой корзины зафиксировано в Башкирии (6,8%), наибольшее — в Самарской области (12,4%).

По итогам июня Удмуртия в рейтинге российских регионов по стоимости минимального набора продуктов питания находится на 16 месте по возрастанию стоимости продуктовой корзины, среди регионов ПФО занимает девятую позицию. «В июне продолжилось влияние сезонного удорожания плодоовощной продукции на динамику цен на продовольственные товары, составляющие потребительскую корзину. Несмотря на повышение темпа роста цен на плодоовощную продукцию, уровень потребительских цен, сложившийся в республике на капусту белокочанную свежую (21,7 руб. за один кг) и морковь (43,9 руб. за один кг) позволяет ей удерживать средние позиции в Приволжье. В целом ситуация с ценами на основные категории продовольственных товаров в Удмуртии остается стабильной»,— отметил министр.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2018 года рост стоимости минимального набора продуктов в Удмуртии был несколько выше — 11%. При этом за счет дальнейшего снижения в июле-октябре по итогам года рост составил 7% по отношению к декабрю 2017 года.

По данным Удмуртстата, инфляция в первом полугодии 2019 года в республике составила 1,4%, при этом в целом продовольственные товары без учета алкогольных напитков подорожали на 1,1%.

Директор института «Цифровая экономика» ИжГТУ Раиль Галиахметов отмечает, что рост стоимости минимального набора продуктов питания лучше отражает понимание населением изменения цен, чем уровень инфляции. «Можно использовать разные методики определения темпа роста цен, но люди ходят в магазин и видят, что сколько стоит, знают, насколько подорожали продукты, которые они часто покупают. Есть разные способы регулирования цен со стороны государства, но при этом общая тенденция роста сохраняется, даже если на какой-то период времени удается его сдерживать. Рынок есть рынок, и он берет свое, цены все равно идут вверх»,— отметил господин Галиахметов.

При этом он отмечает, что рост цен на продукты из потребительной корзины происходит, даже несмотря на то что реальные доходы населения падают. По данным Удмуртстата за первый квартал 2019 года они уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. Однако минимальный набор включает именно те продукты питания, которые население приобретает в любом случае. Господин Галиахметов добавил, что в целом рост стоимости на 8,9% в Удмуртии сопоставим с показателями предыдущих лет и в ближайшие месяцы в связи с сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию будет корректироваться.

Михаил Красильников