В Катав-Ивановске владелицу батута будут судить за травмы детей

Прокурор Катав-Ивановска утвердил обвинительное заключение по делу местной жительницы, которой вменяют оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью детей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, женщина, будучи индивидуальным предпринимателем, в августе прошлого года разместила надувной батут рядом с досуговым центром для коммерческого использования. При этом конструкция была недостаточно хорошо закреплена, и из-за сильного порыва ветра батут с находившимися на нем четырьмя детьми перевернулся. Дети получили повреждения разной степени тяжести, в том числе девочки трех и четырех лет – травмы, квалифицированные как легкий и тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрит Катав-Ивановский городской суд.