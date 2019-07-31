В Ивангороде создадут «зону ожидания» для транзитного транспорта

На международном пункте пропуска через границу с Эстонией в Ивангороде будет создана «зона ожидания» для транзитного транспорта.

Парковка необходима для того, чтобы разгрузить дороги города от транспортных приграничных очередей и создать условия комфортного пересечения границы. В настоящее время транзитный транспорт создает

неудобства для жителей Ивангорода.

В пресс-службе областного правительства заметили, что решить этот вопрос можно изменениями федерального законодательства в тесном взаимодействии между собой различных структур и ведомств.